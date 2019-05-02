لفظ خارج من تامر أمين لـ "ياسمين الخطيب" علي الهواء

02 مايو 2019 - 07:48 ص

داعبت الإعلامية ياسمين الخطيب، زميلها الإعلامي تامر أمين، على الهواء، قائلة :" من قبل ما نطلع هوا وأنت عمال تغني حلقاتك برجالاتك ، وطلبت من البوفيه يعملك مغات، مالك في إيه؟".



ورد أمين خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" قائلا ، :"أصل نفسي غامة عليا، علشان كدا طلبت من البوفيه يعملي مغات، بس الحمد الله لسه ماوصلتش لمرحلة الرضاعة". وأضاف الإعلامي، ضاحكًا: ""انهاردة اخر حلقة هتطلع فيها ياسمين معايا،وجاين علشان نقفل الخناقات اللى فاتت بيني وبينها، ونقول للجمهور انها هتقدم برنامج جديد لوحدها اسمه شارع النهار.

