6 خطوات لأنقاص وزنك خلال شهر رمضان

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أكدت الدكتورة إنجي مجدي، إخصائي التغذية العلاجية، أن شهر رمضان فرصة لانقاذ الوزن ، على خلاف ما يحدث من اصابة بعض المواطنين بالسمنة .

وأضافت في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "تن" أنه يجب البعد عن السكر والملح أثناء السحور والإفطار، والبعد عن النشويات والمحفوظات، وأن يتم استخدام الطماطم الطبيعية والخضار الطبيعي أثناء السحور.

وتابعت: "الأهم تنظيم الوجبات ونوعية الأطعمة، وعند أكل الحلويات يجب أن يكون بعد الفطار بساعتين، وبسكر قليل، ونتناول الحلويات مرتين في الأسبوع فقط".

وشددت على ضرورة البعد عن الشاي والقهوة حتى لا تنقص المياه في الجسد أثناء الصيام".


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