الأهلي يخطف فوزًا مثيرًا من طلائع الجيش

01 مايو 2019 - 08:55 م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مثيرًا على طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري العام.

أحرز وليد أزارو للأهلي فى الدقيقة 45 من نهاية الشوط الأول بينما تعادل إسلام جمال للطلائع من ضربة جزاء فى الدقيقة 54 ، ثم يحرز معلول هدف الفوز للأحمر فى الدقيقة 88.

يحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر برصيد 64 نقطة بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة .

الشوط الأول

بدأ اللقاء هجومياً من قبل الأهلى الذى استحوذ لاعبيه على منتصف ملعب الطلائع على أمل إحراز هدف مبكر وكاد رمضان صبحي أن يتقدم للأهلى بعد تمريرة بالخطأ من فرانك ستيفن لاعبى الطلائع يقابلها رمضان تسديدة قوية تعلو العارضة .

يستمر الضغط الأهلاوي على لاعبى الطلائع ويستحوذ لاعبى الأهلى على منطقة الوسط بفضل تحركات صالح جمعه و جيرالدو و السولية لكن معظم الهجمات لا تكتمل بفضل التكتل الدفاعي للطلائع ورعونة لاعبى الأهلى فى استغلال الهجمات.

الدقيقة 8 بينية طويلة من صالح جمعه أحد نجوم اللقاء بفضل تمريراته تصل لحارس المرمي محمد بسام قبل وليد أزارو المنفرد.

الدقيقة 11 أول إنذار من الحكم الدولى محمود عاشور ضد خالد سطوحي للتدخل العنيف مع رمضان صبحي

يهدأ الهجوم الأهلاوي ويتناقل لاعبو الطلائع للكرة وسط الملعب لإمتصاص حماس لاعبى الأحمر.

الدقيقة 13 تمريرة بينية من السولية تصل لأزارو المنفرد لكنه يفشل فى استغلالها.

الدقيقة 16 أول هجمة للطلائع عن طريق بينية من على الفيل تصل للمتألق مصطفي محمد مهاجم الطلائع الذى يستقبلها و يسددها ببراعة قوية تخرج فوق العارضة لمحمد بسام.

الدقيقة 20 هجمة رائعة للأهلى بتمريرة من أحمد فتحي من الجبهة اليمني لليسري تصل للسولية الذى يلعبها رائعة لأزارو المنفرد لكن يخرجها أحمد سامي مدافع الطلائع ببراعة ويمنع هدف مؤكد للأهلي.

الدقيقة 24 هجمة مرتدة للأهلى عن طريق رمضان صبحي يحتسبها الحكم عاشور ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 24 القائم يمنع هدف مؤكد للأهلى بعد ضربة حرة مباشرة يتصدي لها المتألق صالح جمعه الذي يسددها قوية فى المرمى لكن القائم يمنع هدف .

يستمر الضغط من لاعبى الأهلي دون وصول لمرمى الطلائع بسبب التكتل الدفاعي من وسط الملعب.

الدقيقة 32 إنذار لتالا نداي لاعب الطلائع لعرقلته أيمن أشرف.

الدقيقة 33 تسديدة قوية للأهلي عن طريق أزارو تخرج بجوار القائم الأيمن لبسام.

يستمر اللعب لأكثر من 4 دقائق سجال بين الفريقين لكن دون خطورة على المرمي.

الدقيقة 41 أخطر هجمة للأهلي بعد تسديدة قوية من على معلول تصطدم بدفاع الطلائع تم تصل لجيرالدو ويرواغ مدافع الطلائع مرة أخري ويسددها يخرجها أحمد سمير لركنية.

الدقيقة 42 ركنية خطيرة تمر من لاعبى الطلائع ولكنها تصل لبسام.

تسديدة قوية رائعة من حمدي فتحي يخرجها محمد بسام ببراعة.

الدقيقة 45 ضربة حرة مباشرة للطلائع تصل لمحمد الشناوي حارس الأهلى الذى يتصدي للكرة على مرتين كاد مصطفي محمد أن يحرز منها هدف قبل أن يتصدي لها الشناوي مجددا.

الدقيقة 45 ترد الكرة بهجمة مرتدة للأهلي تصل لصالح جمعه يلعبها لجيرالدو المنفرد بالمرمى يقابله محمد بسام ثم تصل لأزارو الذى يحرز الهدف الأول.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني يدفع مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بالتديل الأول بخروج جيرالدو ونزول حسين الشحات ، كما أجري الطلائع تغيير بنزول إسلام جمال على حساب خالد سطوحي.

بدأ اللقاء هجوميا من الطلائع ووصل لاعبيه أكثر من 3 مرات لمرمى الأهلي عن طريق عرضيتين وتسديدة لكن دون ترجمة لأهداف.

الدقيقة 52 كارت أصفر للثنائى إسلام جمال لاعب الطلائع و ياسر إبراهيم بسبب الإشتباك بالأيدي.

يستمر الضغط من لاعبى الطلائع ويستحوذ لاعبيه على الكرة ويسفر هذا الضغط عن احتساب ضربة جزاء ضد أيمن أشرف لعرقلته مصطفي محمد .

الدقيقة 54 يتصدي إسلام جمال لتسديد ضربة الجزاء ويحرز هدف التعادل لفريقه بتسديدة قوية على يسار محمد الشناوي حارس الأهلى.

الدقيقة 57 تمريرة طويلة خطيرة من إسلام جمال تصل لنداي الذى يفشل فى استغلالها فى فرصة خطيرة.

الدقيقة 58 تمريرة بينية رائعة من عمرو السولية لمعلول يخرجها دفاع الطلائع ببراعة لركنية.

الدقيقة 60 ضربة حرة مباشرة للطلائع على حدود منطقة الجزاء يتصدي لها مصطفي محمد تخرج ضربة مرمى.

الدقيقة 62 إنذار لوليد أزارو لاعب الأهلي للإعتراض على الحكم,

الدقيقة 62 ضربة جزاء بعد التدخل بعنف مع أحمد فتحي مدافع الأهلي يحتسبها الحكم الخامس طارق سامي ضربة جزاء يتصدي لها على معلول ويسددها فى منتصف المرمي يتصدي لها محمد بسام.

يعود الأهلي للسيطرة على مجريات المباراة وكاد السولية أن يحرز هدف التقدم بعد تمريرة من الشحات يتصدي لها السولية المتواجد داخل منطقة الجزاء يسددها قوية تعلو القائم.

يعتمد الأهلى على الكرات العرضية الطويلة لضرب دفاع الطلائع.

الدقيقة 72 الإنذار الأصفر و الثاني لنداي مهاجم الطلائع وإنذار لصالح جمعه بسبب المشادة الكلامية بينهما.

كما تم طرد لوك إيميلا المدير الفي لطلائع الجيش بسبب الإعتراض على الحكم بعد طرد نداي.

الدقيقة 75 نزول أجايي على حساب حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي.

تعود السيطرة للاعبى الطلائع لأكثر من دقيقة ويصلول لمنطقة جزاء الأهلى لكن دون خطورة على مرمى محمد الشناوي.

الدقيقة 80 تمريرة رائعة من صالح جمعه تصل لأزارو يلعبها عرضية طويلة لأجايي داخل منطقة الجزاء يسددها ضعيفة.

الدقيقة 83 خروج أيمن أشرف و نزول وليد سليمان بدلاً منه

يضغط الأهلي بكل خطوطه على أمل خطف النقاط الثلاث .

الدقيقة 86 أول لمسة لوليد سليمان من رمضان صبحي يستقبلها بمهارة ويسددها قوية يتصدي لها بسام على مرتين.

الدقيقة 87 عرضية رائعة من رمضان صبحي يقابلها أزارو برأسية قوية تعلو العارضة بقليل.

الدقيقة 88 تسديدة أرضية قوية من على معلول تسكن شباك مرمى الطلائع على يسار محمد بسام معلنا عن هدف التقدم للأهلي.

الدقيقة 89 إنذار لعلي معلول بسبب الإحتفال بخلع قميصه عقب الهدف.

الدقيقة 90+1 تمريرة عرضية تصل لوليد سليمان يلعبها برأسيه بجوار القائم.

تعود السيطرة للأهلي ويسدد لاعبيه أكثر من كرة يتصدي لهم محمد بسام .

الدقيقة 90+3 تمريرة بينية من صالح جمعه تصل لازارو المنفرد لكن يحتسبها عاشور تسلل لينتهي اللقاء بعدها بفوز مهم للأهلي فى منافسته على لقب الدوري بنتيجة 2 / 1.