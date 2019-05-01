تركيا ستسلم «محمد ناصر» لمصر هذا العام

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نشات الديهى

محمد ناصر

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الإعلامي المذيع بقناة «مكلمين» التابعة للإخوان والتي تبث من تركيا، واستشهد بمقطع فيديو للأخير يتحدث فيه عن دخوله مستشفى العباسية، مشيرًا إلى أنه كان يخاف من المرور بجوارها.

ورد عليه "الديهي" قائلًا: محمد ناصر والله هو صادق في دي لأنه عنده شيزوفيرينا وعنده كل الأمراض النفسية.. وأنا بقوله يا محمد انت عاقل مش مجنون وراجع نفسك وإن شاء الله هنلتقي قريب جدا فى القاهرة زي ما وعدتك هنلتقي في 2019 زي ما وعدتك وانت عارف وأنا عارف".

كما هاجم "الديهي" الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، بسبب التقرير الذي كتبه يهاجم به الحكومة المصرية بمعهد كارنيجي.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "،اليوم الأربعاء ، أن عمرو حمزاوي يهاجم بلده مقابل بعض الأموال، بالرغم من أنه في وقت سابق كان نجم في الفضائيات المصرية يتحدث عن الشأن الداخلي المصري.

وتابع "الديهي": "عمرو حمزاوي يستحق لقب رقيع، هو عبارة عن نبتة شيطانية وتربية أجهزة استخبارات مختلفة، كلامه لا يستحق منا سوى الإهانة"، حسب قوله.

واستطرد "الديهي": "اللي عاوز يقول رأيه في مصر يجي هنا ويشتغل، أنتم ترون الصورة في الخارج كما تريدون تسويقها في الخارج، بيتم الإنفاق على "عمرو حمزاوي" وغيره من خلال هذه المقالات، مثلهم مثل العاطلين ".


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