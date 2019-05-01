» التشكيل الرسمي لموقعة برشلونة وليفربول

01 مايو 2019 - 08:04 م

كشف الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردى والألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمى للمباراة المرتقبة التى تجمعهما فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: بيكيه ، لينجليت ، ألبا ، روبرتو

الوسط: راكتيتش ، بوسكيتس ، فيدال

الهجوم: كوتينيو ، ميسي ، سواريز

فى المقابل جاء تشكيل ليفربول كالتالي ..

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: فاد دايك، روبرتسون، ماتيب، جوميز

الوسط: فابينيو ، ميلنر، فينالدوم ، كيتا

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني