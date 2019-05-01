تعيين وزيرة التنمية الدولية وزيرة للدفاع ببريطانيا

01 مايو 2019 - 07:50 م

قررت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى تعيين وزيرة التنمية الدولية بيني موردوت وزيرا لدفاع بريطانيا خلفا لغافين ويليامسون.

وطالبت "ماي"، وزير دفاعها، غافين ويليامسون، بالاستقالة من منصبه، بسبب فقدانها الثقة فيه، على خلفية التحقيق في تسريب معلومات رسمية.

وجاء في بيان الحكومة: "هذا المساء، طالبت رئيسة الوزراء ويليامسون بمغادرة الحكومة بسبب فقدان الثقة في في قدرته على شغل منصب وزير الدفاع وأن يكون عضواً في مجلس الوزراء".

وتابع البيان "واتخذت رئيسة الوزراء القرار بسبب تصرفات الوزير حول التحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن المعلومات من اجتماع مجلس الأمن القومي".