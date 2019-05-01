» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف «أزارو»

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المصريون

الاهلى

طلائع الجيش

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على طلائع الجيش، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب المكس، ضمن منافسات الدوري العام.

الشوط الأول

بدأ اللقاء هجومياً من قبل الأهلى الذى استحوذ لاعبيه على منتصف ملعب الطلائع على أمل إحراز هدف مبكر وكاد رمضان صبحي  أن يتقدم للأهلى بعد تمريرة بالخطأ من فرانك ستيفن لاعبى الطلائع يقابلها رمضان تسديدة قوية تعلو العارضة .

يستمر الضغط الأهلاوي على لاعبى الطلائع ويستحوذ لاعبى الأهلى على منطقة الوسط بفضل تحركات صالح جمعه و جيرالدو و السولية لكن معظم الهجمات لا تكتمل بفضل التكتل الدفاعي للطلائع ورعونة لاعبى الأهلى فى استغلال الهجمات.

الدقيقة 8 بينية طويلة من صالح جمعه أحد نجوم اللقاء بفضل تمريراته تصل لحارس المرمي محمد بسام قبل وليد أزارو المنفرد.

الدقيقة 11 أول إنذار من الحكم الدولى محمود عاشور ضد خالد سطوحي  للتدخل العنيف مع رمضان صبحي

يهدأ الهجوم الأهلاوي ويتناقل لاعبو الطلائع للكرة وسط الملعب لإمتصاص حماس لاعبى الأحمر.

الدقيقة 13 تمريرة بينية من السولية تصل لأزارو المنفرد لكنه يفشل فى استغلالها.

الدقيقة 16 أول هجمة للطلائع عن طريق بينية من على الفيل تصل للمتألق مصطفي محمد مهاجم الطلائع الذى يستقبلها و يسددها ببراعة قوية تخرج فوق العارضة لمحمد بسام.

الدقيقة 20 هجمة رائعة للأهلى بتمريرة من أحمد فتحي من الجبهة اليمني لليسري تصل للسولية الذى يلعبها رائعة لأزارو المنفرد لكن يخرجها أحمد سامي مدافع الطلائع ببراعة ويمنع هدف مؤكد للأهلي.

الدقيقة 24 هجمة مرتدة للأهلى عن طريق رمضان صبحي يحتسبها الحكم عاشور ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 24 القائم يمنع هدف مؤكد للأهلى بعد ضربة حرة مباشرة يتصدي لها المتألق صالح جمعه الذي يسددها قوية فى المرمى لكن القائم يمنع هدف .

يستمر الضغط من لاعبى الأهلي دون وصول لمرمى الطلائع بسبب التكتل الدفاعي من وسط الملعب.

الدقيقة 32 إنذار لتالا نداي لاعب الطلائع لعرقلته أيمن أشرف.

الدقيقة 33 تسديدة قوية للأهلي عن طريق أزارو تخرج بجوار القائم الأيمن لبسام.

يستمر اللعب لأكثر من 4 دقائق سجال بين الفريقين لكن دون خطورة على المرمي.

الدقيقة 41 أخطر هجمة للأهلي بعد تسديدة قوية من على معلول تصطدم بدفاع الطلائع تم تصل لجيرالدو ويرواغ مدافع الطلائع مرة أخري ويسددها يخرجها أحمد سمير لركنية.

الدقيقة 42 ركنية خطيرة تمر من لاعبى الطلائع ولكنها تصل لبسام.

تسديدة قوية رائعة من حمدي فتحي يخرجها محمد بسام ببراعة.

الدقيقة 45 ضربة حرة مباشرة للطلائع تصل لمحمد الشناوي حارس الأهلى الذى يتصدي للكرة على مرتين كاد مصطفي محمد أن يحرز منها هدف قبل أن يتصدي لها الشناوي مجددا.

الدقيقة 45 ترد الكرة بهجمة مرتدة للأهلي تصل لصالح جمعه يلعبها لجيرالدو المنفرد بالمرمى يقابله محمد بسام ثم تصل لأزارو الذى يحرز الهدف الأول لينتهي اللقائ بتقدم الأهلى 1 / 0 .

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