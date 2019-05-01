«الديهي»:«الحريات الموجودة بمصر غير مسبوقة»

01 مايو 2019 - 07:42 م

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالقرار الذي اتخذته مجموعة البنك الدول، اليوم الأربعاء، بتمديد إطار الشراكة مع مصر للفترة من 2015 إلى 2019 لمدة عامين آخرين تنتهي في 2021.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، قائلا: "البنك الدولي قال أن البلد ديه ماشية صح وتاخد امتياز فيما جرى من إصلاحات اقتصادية".

كما أعرب "الديهي"، عن سعادته لإقامة فعاليات مؤتمر الدورة العادية الـ 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بمدينة شرم الشيخ، في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها مصر .

وأكد "الديهي"، أن الحريات الموجودة في مصر غير مسبوقة، وقال: بالرغم من أن الدولة المصرية تحارب الإرهاب و تواجه حروب في جميع المجالات إلا أن الوضع الحالي ينذر بأن المستقبل يفتح للمصريين ذراعيه.