  • الأربعاء 01 مايو 2019
  • بتوقيت مصر08:24 م
بحث متقدم
الاهلى والجيش

بث مباشر.. مباراة الأهلي وطلائع الجيش

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرين ملكيين جديدين

الإعلامي نشأت الديهي

«الديهي»:«الحريات الموجودة بمصر غير مسبوقة»

أسواق

علب النهار السرية لـ«فتوات» الأسواق الشعبية

الوهن العضلى

مرضى «الوهن العضلى الوبيل».. ضحايا التشخيص وضعف الخبرات

نوال السعداوي

لهذا السبب..ضربت أخي الأكبر وطلقت من زوجين

محكمة عراقية

في بث مباشر.. قاض عراقي ينتحر على الهواء

صلاح

«صلاح»: «قصة شعري تجعلني sexy»

أرشيفية

شاهد.. تسريب فيديو إباحي للشيخ «محمد الحاج حسن»

صلاح

لم أتوقف عن البكاء بسبب «راموس» وما زلت أتألم حتى الآن

تسهيلات لـ3 دول عربية للحصول على الجنسية الروسية

عرب وعالم

بوتين
بوتين

وكالات

أخبار متعلقة
#

تسريب لكلمة الرئيس الفلسطيني على الهواء مباشرة

#

واشنطن تدين منح الجنسية الروسية لسكان دونباس الأوكرانية

#

نتنياهو: زعماء عرب هنأوني بفوزي بانتخابات "الكنيست"

#

نتنياهو: زعماء عرب هنأوني بفوزي

وقَع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما بتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لمواطني أفغانستان والعراق وسوريا واليمن، المولودين في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية وكانوا يحملون جنسية الاتحاد السوفياتي.

وجاء في المرسوم المنشور على بوابة المعلومات القانونية: تسهيل إجراءات التقدم بطلب الحصول على جنسية روسيا الاتحادية "لمواطني جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية العراق والجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية، الذين ولدوا على أراضي جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية وكانوا في السابق يحملون جنسية الاتحاد السوفياتي، وكذلك أطفالهم، بمن فيهم الأطفال المتبنون والأزواج والآباء".

كان بوتين قد ذكر في قراره أنه يمنح حق التقديم للحصول على جنسية روسيا الاتحادية وفقًا للقسم 8 من المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 62 الصادر بتاريخ 31 مايو 2002 "بشأن جنسية روسيا الاتحادية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل الرسمي لموقعة برشلونة وليفربول
» إقالة وزير دفاع بريطانيا
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف «أزارو»
» تسهيلات لـ3 دول عربية للحصول على الجنسية الروسية
» «لاسارتي» يعلن تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش
» الجيش الجزائري يحذر من هذا الفخ
» تفاصيل تدريب ضباط سعوديين في ألمانيا
» سوريا: ثلاث دول فقط ستشارك في إعادة الإعمار
» أول تحرك جماعى من إعلام نيوزيلندا بعد حادث المسجدين
» إسرائيل تتوغل جنوب سوريا
» الباز: "إيه جاب الحجاب للفراعنة.. عيب اختشوا"

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:43 ص

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان
محيى عيسى