«فرنس فوتبول»: عرض فرنسي لـ«تريزيجيه»

01 مايو 2019 - 06:34 م

دخل مسئولو أولمبيك ليون الفرنسي، في مفاوضات جادة للحصول على خدمات محمود حسن «تريزيجيه»، نجم قاسم باشا التركي ومنتخب مصر، خلال سوق الانتقالات الصيفية، حسبما ذكرت صحيفة «فرنس فوتبول» الفرنسية.

وأضافت الصحيفة، أن النادي الفرنسي أصبح مهتمًا بالحصول على خدمات تريزيجيه، والذي يعتبر من أفضل لاعبي المنتخب المصري بجوار محمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة تريزيجيه التسويقية قد تصل لسبعة ملايين يورو، حيث يرتبط اللاعب بعقد مع فريقه التركي حتى صيف 2021.



