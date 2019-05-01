الملك سلمان يصدر أمرين ملكيين جديدين

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أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً وحدًا بشابين جديدين أحدهما بمنطقة عسير والآخر بمنطقة نجران، بعد صدور أوامر ملكية بذلك.

وقالت وزارة الداخلية، إن عبدالرحمن بن سالم بن محمد الوادعي – سعودي الجنسية، أقدم على قتل / سعيد بن مسفر بن معيض الوادعي – سعودي الجنسية –، وذلك بطعنه بسكين في رقبته مما أدى لوفاته بسبب مضاربة وقعت بينهما.

وجاء في البيان:« بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً, وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور».

وأضاف: وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالرحمن بن سالم بن محمد الوادعي – سعودي الجنسية – اليوم الأربعاء 26 / 8 / 1440هـ في مدينة أبها بمنطقة عسير.

وفي نفس السياق، أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة نجران فيما يلي نصه:

أقدم / طارق بن خميس بن محمد آل سوسان ـ سعودي الجنسية ـ على قتل والدته / فلوة بنت سعيد بن جمعان آل سعد وشقيقتيه ” منى و دلال” ـ سعوديات الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليهن مما أدى إلى وفاتهن، وقيامه بإطلاق النار على نفسه بعد ذلك محاولاً الانتحار.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن قتله للمجني عليهن على وجه يأمن معه من غائلة القاتل، فقد تم الحكم عليه بالقتل حداً لقتله أمه وشقيقتيه غيلة، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / طارق بن خميس بن محمد آل سوسان ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الأربعاء 26 / 8 / 1440هـ، بمدينة نجران بمنطقة نجران.


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