  • الأربعاء 01 مايو 2019
  • بتوقيت مصر08:24 م
بحث متقدم
الاهلى والجيش

بث مباشر.. مباراة الأهلي وطلائع الجيش

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرين ملكيين جديدين

الإعلامي نشأت الديهي

«الديهي»:«الحريات الموجودة بمصر غير مسبوقة»

أسواق

علب النهار السرية لـ«فتوات» الأسواق الشعبية

الوهن العضلى

مرضى «الوهن العضلى الوبيل».. ضحايا التشخيص وضعف الخبرات

نوال السعداوي

لهذا السبب..ضربت أخي الأكبر وطلقت من زوجين

محكمة عراقية

في بث مباشر.. قاض عراقي ينتحر على الهواء

صلاح

«صلاح»: «قصة شعري تجعلني sexy»

أرشيفية

شاهد.. تسريب فيديو إباحي للشيخ «محمد الحاج حسن»

صلاح

لم أتوقف عن البكاء بسبب «راموس» وما زلت أتألم حتى الآن

4 دول عربية ترفع أسعار البنزين خلال مايو

عرب وعالم

بنزين
بنزين

وكالات

أخبار متعلقة
#

ارتفاع أسعار النفط بعد وقف أمريكا "إعفاءات" الخام الإيراني

#

هل مصر مستعدة لمواجهة السيول؟

أظهر مسح أجرته وكالة "الأناضول"، ارتفاع أسعار الوقود في كل من السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان خلال مايو الجاري، بنسب تراوحت بين 2.4 - 11 بالمائة، مقارنة بالشهر الماضي.

وفي قطر ارتفعت أسعار البنزين الممتاز والعادي بنسبة 8.1 بالمائة و8.3 بالمائة على التوالي، فيما زاد الديزل بنسبة 2.56 بالمائة.

بينما زادت الإمارات أسعار البنزين الممتاز والعادي بنسب 11 بالمائة و10 بالمائة على الترتيب، وارتفع الديزل بنحو 2 بالمائة.

وتراوحت نسبة الزيادة لأسعار الوقود في سلطنة عمان بين 2.4 بالمائة إلى 3.4 بالمائة بالشهر الجاري.

وتتبع الدول الخليجية الثلاث، آلية لتعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري، لتتواكب مع الأسعار العالمية مضافا إليها ثمن خدمات النقل والتوزيع.

في المقابل، تغيّر دول السعودية والكويت والبحرين أسعار المحروقات، كلما رأت أن هناك حاجة لذلك.

ومنتصف أبريل الماضي، أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، رفع أسعار أسعار بنزين 91 بنسبة 5.1 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، إضافة لزيادة بنزين 95 بنسبة 4 بالمائة.

وتتزامن الزيادة مع ارتفاع أسعار النفط وتجاوزها مستوى 70 دولارا للبرميل، مع فرض العقوبات الأمريكية على إيران اعتبارا من الشهر الجاري، وحظر تصدير النفط الإيراني.

وحسب المسح، بلغ سعر لتر البنزين الممتاز في محطات التوزيع الإماراتية 2.34 درهم (0.64 دولار)، تلتها عُمان بـ 0.221 ريال (0.57 دولار)، ثم السعودية 2.10 ريال (0.56 دولار).

بينما بلغ في قطر ريالين (0.55 دولار)، ثم البحرين 0.2 دينار (0.53 دولار)، والكويت 0.105 دينار (0.35 دولار).

وسجل سعر البنزين العادي (الأكثر شعبية)، في الإمارات نحو 2.25 درهم (0.61 دولار)، وجاءت عُمان بالمرتبة الثانية عند 0.210 ريال (0.55 دولار).

وجاءت قطر بالمرتبة الثالثة بسعر 1.95 ريال (0.54 دولار)، وفي البحرين 0.140 دينار (0.37 دولار)، ثم السعودية 1.44 ريال للتر (0.38 دولار)، وفي الكويت 0.085 دينار (0.28 دولار).

فيما ارتفعت أسعار الديزل بالإمارات إلى 2.53 درهم (0.69 دولار)، تلتها عُمان عند 0.251 ريال (0.65 دولار)، ثم قطر ريالين (0.55 دولار).

وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة كأعلى سعر للتر الديزل عند 0.115 دينار (0.38 دولار) والبحرين 0.120 دينار (0.32 دولار)، وأخيراً السعودية بـ 0.47 ريال.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل الرسمي لموقعة برشلونة وليفربول
» إقالة وزير دفاع بريطانيا
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف «أزارو»
» تسهيلات لـ3 دول عربية للحصول على الجنسية الروسية
» «لاسارتي» يعلن تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش
» الجيش الجزائري يحذر من هذا الفخ
» تفاصيل تدريب ضباط سعوديين في ألمانيا
» سوريا: ثلاث دول فقط ستشارك في إعادة الإعمار
» أول تحرك جماعى من إعلام نيوزيلندا بعد حادث المسجدين
» إسرائيل تتوغل جنوب سوريا
» الباز: "إيه جاب الحجاب للفراعنة.. عيب اختشوا"

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:43 ص

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الوهن العضلى
أسواق
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان
محيى عيسى