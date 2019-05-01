4 دول عربية ترفع أسعار البنزين خلال مايو

01 مايو 2019 - 06:22 م

أظهر مسح أجرته وكالة "الأناضول"، ارتفاع أسعار الوقود في كل من السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان خلال مايو الجاري، بنسب تراوحت بين 2.4 - 11 بالمائة، مقارنة بالشهر الماضي.

وفي قطر ارتفعت أسعار البنزين الممتاز والعادي بنسبة 8.1 بالمائة و8.3 بالمائة على التوالي، فيما زاد الديزل بنسبة 2.56 بالمائة.

بينما زادت الإمارات أسعار البنزين الممتاز والعادي بنسب 11 بالمائة و10 بالمائة على الترتيب، وارتفع الديزل بنحو 2 بالمائة.

وتراوحت نسبة الزيادة لأسعار الوقود في سلطنة عمان بين 2.4 بالمائة إلى 3.4 بالمائة بالشهر الجاري.

وتتبع الدول الخليجية الثلاث، آلية لتعديل أسعار المشتقات المحلية بشكل شهري، لتتواكب مع الأسعار العالمية مضافا إليها ثمن خدمات النقل والتوزيع.

في المقابل، تغيّر دول السعودية والكويت والبحرين أسعار المحروقات، كلما رأت أن هناك حاجة لذلك.

ومنتصف أبريل الماضي، أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، رفع أسعار أسعار بنزين 91 بنسبة 5.1 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، إضافة لزيادة بنزين 95 بنسبة 4 بالمائة.

وتتزامن الزيادة مع ارتفاع أسعار النفط وتجاوزها مستوى 70 دولارا للبرميل، مع فرض العقوبات الأمريكية على إيران اعتبارا من الشهر الجاري، وحظر تصدير النفط الإيراني.

وحسب المسح، بلغ سعر لتر البنزين الممتاز في محطات التوزيع الإماراتية 2.34 درهم (0.64 دولار)، تلتها عُمان بـ 0.221 ريال (0.57 دولار)، ثم السعودية 2.10 ريال (0.56 دولار).

بينما بلغ في قطر ريالين (0.55 دولار)، ثم البحرين 0.2 دينار (0.53 دولار)، والكويت 0.105 دينار (0.35 دولار).

وسجل سعر البنزين العادي (الأكثر شعبية)، في الإمارات نحو 2.25 درهم (0.61 دولار)، وجاءت عُمان بالمرتبة الثانية عند 0.210 ريال (0.55 دولار).

وجاءت قطر بالمرتبة الثالثة بسعر 1.95 ريال (0.54 دولار)، وفي البحرين 0.140 دينار (0.37 دولار)، ثم السعودية 1.44 ريال للتر (0.38 دولار)، وفي الكويت 0.085 دينار (0.28 دولار).

فيما ارتفعت أسعار الديزل بالإمارات إلى 2.53 درهم (0.69 دولار)، تلتها عُمان عند 0.251 ريال (0.65 دولار)، ثم قطر ريالين (0.55 دولار).

وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة كأعلى سعر للتر الديزل عند 0.115 دينار (0.38 دولار) والبحرين 0.120 دينار (0.32 دولار)، وأخيراً السعودية بـ 0.47 ريال.