تدريبات تأهيلية لـ«عنتر» في مران الزمالك

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محمد عنتر
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الزمالك

عنتر

أدى محمد عنتر، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك برنامجًا تدريبيًا وتأهيليًا، وذلك علي هامش المران المقام حاليا، بسبب معاناته من بعض الإجهاد العضلي.

وتواجد محمد عنتر، بالمران واطمئن عليه الجهاز الطبي ومن ثم تقرر خضوعه للبرنامج يؤديه في الجيم بمقر النادي.

ويواصل الزمالك استعداداته اليومية على ملعب النادي، لمواجهة النجم الساحلي، الأحد المقبل، في إياب الدور قبل النهائي للكونفدرالية، والمقرر لها الأحد المقبل.


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