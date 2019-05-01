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"طالبان" تعلن جولة جديدة للسلام مع واشنطن

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وكالات

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ترامب: العقوبات قادمة يوم الإثنين

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأربعاء، استئنافها المحادثات مع الجانب الأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن متابعة عملية السلام في البلاد.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة، في تغريدة مقتضبة عبر تويتر: "اليوم الأربعاء الموافق أول مايو/أيار 2019، ستعقد الجولة السادسة من المحادثات بين فريق التفاوض للإمارة الإسلامية (طالبان) والولايات المتحدة في الدوحة".

وكانت طالبان قد عقدت بالفعل خمس جولات سابقة من المحادثات مع الولايات المتحدة ممثلة في مبعوثها الخاص للسلام، زلماي خليل زاد.

وأكد خليل زاد مواصلة المحادثات مع طالبان في تغريدة عبر حسابه على تويتر نشرها، اليوم الأربعاء، عقب لقاء جمعه بوزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مرصودي.

وأشاد المسؤول الأمريكي بجهود جاكرتا في دعم عملية السلام الأفغانية، قائلا: "إندونيسيا تقدم إسهاما فريدا (في دعم عملية السلام بأفغانستان)".

والإثنين، أشار خليل زاد، في مقابلة مع إحدى القنوات الأفغانية الخاصة، إلى وجود تقدم بطئ في مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، كما لفت إلى إمكانية تحقيق اتفاق سلام بين طالبان وحكومة كابل خلال فترة قريبة.

وأوضح أن الولايات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا، اتفقت على تحقيق السلام في أفغانستان، وأن هذا الأمر يبعث الى التفاؤل.

ونوّه في الوقت ذاته إلى أن تحقيق السلام مع طالبان، لا يعني انتهاء الحرب في أفغانستان.

وتشهد أفغانستان منذ سنوات صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.

وفي 2001، قادت واشنطن قوات دولية أسقطت نظام حكم طالبان، بتهمة إيوائه تنظيم "القاعدة" الإرهابي.

تجدر الإشارة إلى أن واشنطن وممثلين عن حركة طالبان عقدا في يناير الماضي جولة مباحثات للسلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت 6 أيام.

وتصر طالبان على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.


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