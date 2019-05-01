في بث مباشر.. قاض عراقي ينتحر على الهواء

01 مايو 2019 - 05:54 م

نشرت صفحات عراقية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو منسوب لأحد قضاة العراق، يوثق لحظة انتحاره في بث مباشر على الهواء مساء أمس الثلاثاء، في محافظة «دهوك» بإقليم كردستان شمالي العراق.

وظهر القاضي ويُدعى« الحاكم كوران» في بث على «فيسبوك» وهو يتحدث عن استقلال كردستان وإنشاء الدولة الكردية، ليصوّب بندقيته على بطنه ويطلق الرصاص، فيما قام مواطنون قريبون من الحادث بنقله إلى المستشفى.

وقالت شرطة محافظة دهوك إن القاضي صبحي عبدالليي فارق الحياة، وذلك بعد إطلاق النار على نفسه مساء أمس.

وذكرت الشرطة في بيان إن ”صبحي عبدالليي“ الملقب بـ“حاكم گوران“ فارق الحياة في مستشفى ”تنگا?يا“ في قضاء عقرة متأثرًا بجروحه.

