نقل «كاسياس» للمستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية

01 مايو 2019 - 05:00 م

تعرض إيكر كاسياس، حارس مرمى فريق بورتو البرتغالي والمنتخب الإسباني، لأزمة قلبية خلال مران اليوم الأربعاء، وتم نقله للمستشفى سريعًا من أجل الإطمئنان على حالته.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن اللاعب انتقل إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال المران، وخضع للقسطرة بشكل عاجل.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب أصبح في حالة جيدة ولا يعاني من أي مخاطر، لكنه لن يلعب كرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.

ونشر نادي بورتو مجموعة من الصور لمران اليوم الأربعاء، الذي شهد تواجد كاسياس، لكن النادي حتى الآن لم يكشف تفاصيل ما حدث.