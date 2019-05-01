» احذر.. الجمبري يحتوى على كوكايين

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متابعات - الدويني فولي

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عثر علماء بريطانيون على جمبري بداخله كوكايين في أحد الأنهار، خلال اختباراتهم لوجود مواد كيميائية بالأنهار.
وقال البروفيسور "نيك بوري" من جامعة سوفولك البريطانية، إنه عثر بالتعاون مع فريق من الباحثين بجامعة "كينجز كوليدج"، على أثار لمخدر "الكوكايين" داخل الجمبري خلال العينات التي قاموا بجمعها في اختبارات على وجود مواد كيمائية بمياه الأنهار العذبة.
وأوضح "بوري" إنه تم اختبار أكتر من 15 موقعًا مختلفًا عبر مدينة "سوفولك" من أنهار "ألدي"، "بوكس"، "ديبين"، "جيبينج" و"وايفني"، وعثروا على كوكايين في جميع عينات الجمبري التي تم جمعها من الأنهار، بالإضافة إلى العثور على مخدر "الكيتامين، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأكد "بوري" أنهم عثروا على آثار لمبيدات وأدوية محظور تداولها داخل الجمبري، ولكن تأثير المواد المخدرة على الجمبري نفسه محدود للغاية إلا إنه يؤثر بشدة على الإنسان، ولا تزال مصادر المواد المخدرة غير معروفة.

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