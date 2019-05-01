حدث كبير بالسعودية.. الشهر المقبل

01 مايو 2019 - 02:07 م

في حدث وصف بالكبير أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن استضافتها لحدث كبير في عالم المصارعة.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن الحدث قائلة: "تستضيف الهيئة العامة للرياضة، للمرة الثالثة، حدثًا كبيرا لـWWE على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يوم الجمعة 7 يونيو، في الساعة الثامنة مساءً" .

‏وأضافت أنه سيتم الإعلان عن نزالات الحدث وتوفر التذاكر، بالإضافة إلى معلومات البث في الأسابيع المقبلة.