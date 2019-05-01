حدث كبير بالسعودية.. الشهر المقبل

عبد القادر وحيد- متابعات
في حدث وصف بالكبير أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن استضافتها لحدث كبير في عالم المصارعة.
وكانت الهيئة العامة للرياضة، قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن الحدث قائلة: "تستضيف الهيئة العامة للرياضة، للمرة الثالثة، حدثًا كبيرا لـWWE على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يوم الجمعة 7 يونيو، في الساعة الثامنة مساءً" .
وأضافت أنه سيتم الإعلان عن نزالات الحدث وتوفر التذاكر، بالإضافة إلى معلومات البث في الأسابيع المقبلة.
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