صحيفة إيطالية تكشف دلائل عن مكان "البغدادي"

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داعش

فيديو

البغدادى

كوريري ديلا سيرا

ذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الايطالية، أن هناك علامات ودلائل كشفت عن مكان زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي،معتبرة أن الفيديو الذي بثته شبكة"الفرقان"، الذراع الإعلامي للتنظيم، هو من ارشد عن مكان زعيمهم.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، أن" ظهور البغدادي في فيديو مصور ، بعد خمس سنوات ،هو بالفعل خبر بحد ذاته، لأنه يمثل الاختبار الأهم في حياة زعيم "داعش"، الذي وضع في وقت من الأوقات 25 مليون دولار على رأسه .

وتابع التقرير، أن ظهور البغدادي بهذا الشكل فاجئ الجميع، فالكل كان يتصور ظهوره ببنية ضعيفة ووجه شاحب، ولكن بدلا من ذلك فهو ظهر بوجه مضئ وصحي وبنية سمينة بعض الشئ، فهو غالبًا ما يرى الشمس، لافتًا إلي أنه قد اهتم في هذه الفترة الطويلة بأمرين: توجيه التنظيم وتجنب السقوط في أيدي المتربصين له .

وأشارت الصحيفة إلي أن ظهور الكلاشينكوف أو الرشاش خلف "البغدادي"، في الفيديو الذي نشر، أول أمس الاثنين، كان بمثابة تذكير واسترجاع بالصورة التي كان يظهر فيها زعيم القاعدة، أسامة بن لادن، ما اعتبره البعض "تحية" منه للرجل الإرهابي الذي اعتبر يوماً ما المطلوب الأول عالمياً.

وفي السياق، علقت أحد الناشطين السوريين من الرقة، يدعي تيم رمضان، على الفيديو،  بأن البغدادي ظهر برفقة ثلاثة أشخاص تم إخفاء معالم وجههم، لكنهم كانوا يرتدون نوعا من "الشماغ" يستخدم في شرق سوريا وغرب العراق بشكل واسع.

كما ظهر البغدادي جالساً في "مجلس عربي" مصنوع من قماش منتشر في تلك المنطقة، والتي على الأغلب الجزيرة السورية والموصل.

ولفت الناشط إلى أن هذا النوع من القماش كان يستورد من حلب، إلا أن المعامل توقفت عن إنتاجه منذ عام 201، وهذه الملاحظات يمكن أن تخبرنا عن المكان الذي يمكن أن يتواجد فيه البغدادي .

علاوة على ذلك، تحدث زعيم داعش بشكل مصور عن سقوط نظام الحكم في السودان، ما يعني أن الفيديو تم تصويره في الفترة بين 12 إلى 22 أبريل 2019، وليس بعد ذلك، لأن الإشارة إلى هجمات سريلانكا أضيفت صوتيًا على الفيديو .

عقبت الصحيفة أن "من هنا ونظرًا لما ارتداه البغدادي، من ملابس شتوية، وهو ما يدل على برودة الطقس أثناء فترة التصوير، نجد أن هناك منطقتين باردتين جداً في تلك الفترة، الأولى المنطقة الممتدة بين تلعفر وجبال سنجار وهو المكان المرجح، والثانية هي بادية الشدادي جنوب الحسكة وهي مستبعدة، بحسب  قول الناشط السوري" .

واختتم الصحيفة، تقريرها، بأن ظهور البغدادي في هذا التوقيت يدل على أن هناك دورًا جديدًا سيلعبه التنظيم في المستقبل القريب، معتبراً أ هذا التحدي قد يكون عابراً لمنطقة الأزمات والاضطرابات التي كانت محصورة إلى حد ما بالعراق وسوريا.


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