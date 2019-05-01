  • الأربعاء 01 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:25 م
بحث متقدم
برشلونة

"حرب شوارع" بين جماهير ليفربول وبرشلونة قبل "الموقعة" المرتقبة

البنك الدولي

البنك الدولي يزف بشرى سارة لمصر

شيماء إسماعيل

فيديو حطم رقمًا قياسيًا.. مسلمة أمريكية تحدت "معادين للإسلام"

ارشيف

النواب: "تذكرة الـ200 جنيه فى أمم أفريقيا مبلغها مش كبير"

الملك سلمان

مفاجأة من الملك سلمان عن المباراة الختامية

الجزائر

ملفات فساد كبيرة يكشفها قائد الجيش الجزائري

مستشار بن زايد: الأزمة مع قطر ستنتهي

لأول مرة.. سعوديون وبحرينيون يجتمعون فى قطر

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لبرشلونة وليفربول

البغدادي

ديبلوماسي أمريكي سابق: أخشى عودة 11 سبتمبر

شاهد.. محمد صلاح ورامي مالك في حقل مجلة " تايم"

زوجة "الشريف" تداعب محمد صلاح: "بشويش عليه"

النواب: "تذكرة الـ200 جنيه فى أمم أفريقيا مبلغها مش كبير"

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

اعترافات صادمة لخاطفي طفل في الشرقية

#

تعرف على شروط التطوع في أمم أفريقيا 2019

#

تصفيات أفريقيا.. نيجيريا تقسو على سيشل بثلاثية

#

السودان تسقط أمام غينيا الاستوائية برباعية

برلمان

النواب

خطة نواب

قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى متناول الجميع، وغير مبالغ فيها والـ200 جنيه مبلغ مش كبير.. واللى بيدخل السينما بيصرف أكثر منها".

وأضاف الفقى، هذا الرقم فى المتناول وغير مبالغ فيه كما يتصور البعض، لافتًا إلى أن أسعار التذاكر فى الدوريات الأوربية كبيرة جدًا.

وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن الإيرادات يتم تخصيص جزء منها لدعم مشروعات الشباب وهذا الأمر محمود من قبل الدولة، بالإضافة إلى أن الملاعب المصرية أصبحت مثل الملاعب الأوروبية وهذا كان مطلب الكثير من الجماهير والآن يعترض البعض على أسعار التذاكر التى تعد رمزية وفى متناول المشجع البسيط الحريص على متابعة كرة القدم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ما لا تعرفه عن "ناروهيتو" إمبراطور اليابان الجديد
» صور مثيرة جديدة تنشرها رانيا يوسف من الغردقة
» تصريحات جديدة لـ"حلا شيحة" عن طليقها
» شريف مدكور: "بشكر ربنا أنه أصابني بالسرطان"
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى
» تعرف على موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة
» فنانة شهيرة: مصدومة بعد رؤية مقبرة أسرتي في مسلسل
» فنان غير محظوظ في النساء .. حبيبته قُتلت وأخته انتحرت .. وزوجته طلقها
» تعرضت للضرب .. ورفضت الزواج من أحمد زكي .. هذه قصة رغدة
» فنانة شهيرة بعد طلاقها من زوجها الفنان: مربوش ابنهم
» الفنان سمير صبري يتعرض لحادث مروع

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان
محيى عيسى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء