الاتحاد الأفريقي يدعو لتسليم السلطة بالسودان بعد "شهرين"

01 مايو 2019 - 11:59 ص

حذر الاتحاد الأفريقي من الأشتباكات التي تحدث بالسودان، ودعا الاتحاد المجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة لمجلس بقيادة مدنية خلال 60 يومًا.

يأتي ذلك في وقت دعت قوى الحرية والتغيير في السودان إلى تظاهرات حاشدة، الأربعاء، مع تصاعد الخلافات بينها وبين المجلس العسكري الانتقالي حول تشكيل المجلس السيادي والمرحلة الانتقالية.

وبينما أكدت فيه قوى التغيير وجود تشويش للحقائق في مجريات التفاوض مع المجلس العسكري، شكك المجلس العسكري في صدق قيادات هذه القوى.

وتبادل الطرفان اتهامات بالنكوص عما تم الاتفاق عليه خلال المشاورات التي استمرت 3 أيام.