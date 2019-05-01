تنشيط السياحة يعقد لقاءات مهنية خلال ملتقى سوق السفر العربي ATM بدبى

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تنشيط السياحة

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السياحة

تنشيط السياحة

أجرى المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة عددًا من اللقاءات المهنية مع كبار منظمي الرحلات ومتخذي القرار السياحي بالسوق العربي؛ وذلك لبحث أوجه التعاون الممكنة وخلق آفاق جديدة للترويج السياحي للمقاصد السياحية المصرية بالسوق العربي، وأجرى رئيس الهيئة لقاءات مع مسئولي موقع Trip advisor والذي يعد واحد من أهم المواقع السياحية التى تؤثر فى اتجاهات السائح، بالإضافة الي لقائه مع ممثلي شركة WEGO الذى تم خلاله مناقشة كيفية التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة والأساليب الترويجية الحديثة في مجال السياحة.

وأكد المهندس أحمد يوسف علي أن الهيئة تسعى دائما لتحديث آليات الترويج الحديثة والتسويق الإلكتروني في مجال السياحة، مشيرا الي اهتمام الهيئة بزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق العربي باعتباره من أهم الأسواق المصدرة للسياحة الي مصر.

كما عقد المهندس أحمد يوسف اجتماعا مع عدد من أهم ممثلي الشركات السياحية المصرية العاملة بالسوق العربي، والتقى بوفد من هيئة السياحة العراقية برئاسة السيد حمود محسن حسن رئيس الهيئة وذلك لمناقشة سبل التعاون السياحي والتنسيق المستقبلي بين الجانبين.


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بالصور.. تنشيط السياحة يعقد عددا من اللقاءات المهنية خلال ملتقى سوق السفر العربي ATM بدبى بالصور.. تنشيط السياحة يعقد عددا من اللقاءات المهنية خلال ملتقى سوق السفر العربي ATM بدبى بالصور.. تنشيط السياحة يعقد عددا من اللقاءات المهنية خلال ملتقى سوق السفر العربي ATM بدبى بالصور.. تنشيط السياحة يعقد عددا من اللقاءات المهنية خلال ملتقى سوق السفر العربي ATM بدبى بالصور.. تنشيط السياحة يعقد عددا من اللقاءات المهنية خلال ملتقى سوق السفر العربي ATM بدبى بالصور.. تنشيط السياحة يعقد عددا من اللقاءات المهنية خلال ملتقى سوق السفر العربي ATM بدبى


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