» تفاصيل تدريب ضباط سعوديين في ألمانيا

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السعودية

وزارة الدفاع الألمانية

دي تسايت

كشفت صحيفة "دي تسايت" الألمانية، تفاصيل تدريب وزارة الدفاع الألمانية لمجموعة من الضباط السعوديين، موضحة أن سبعة ضباط يخضعون الآن للدراسة اللغة الألمانية للمشاركة في تدريب مع ضباط الجيش والقوات الجوية هناك، معتبرين ذلك طريقة عملية لتوطيد العلاقات بين البلدين.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية، أنه في الوقت الراهن يخضع سبعة عسكريين سعوديين ينتظر ترقيتهم إلى ضباط ابتداء من شهر يوليو القادم، لدراسة اللغة الألمانية للمشاركة في تدريب مع ضباط الجيش والقوات الجوية.

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية، بأن التدريب العسكري لدول أخرى، يعتبر أداة مهمة جدا لإيصال القيم الديمقراطية.

وأرجعت الصحيفة هذا التعاون العسكري بين البلدين إلى زيارة قامت بها وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين،  إلى العاصمة السعودية،  الرياض في ديسمبر 2016.

وخلال الزيارة اتفقت وزيرة الدفاع حينها مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان،على أن الجنود السعوديين سيتم تدريبهم في ألمانيا، ترقية مهاراتهم،و تم توقيع اتفاقية مماثلة في أبريل 2017 .

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم  يتم التشكيك في  الاتفاقية أو في  الحكومة الفيدرالية بشكل عام، على الرغم من أن الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد طالب باتخاذ موقف ضد  المملكة العربية السعودية ، بسبب حربها في اليمن، ألا أن القوي السياسية الالمانية أوضحت أن "السعودية" تحارب ضد التحالف الإيراني الشيعي وطموحاته السياسية في المنطقة .

من جانبها، أكدت السعودية أن تدخلها في اليمن رغبة في مقاتلة الحوثيين الذين يعتبرون بمثابة وكلاء لإيران ويستهدفون نشر الفوضى والخراب وتنفيذ مخطط المد الشيعي بالمنطقة.



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