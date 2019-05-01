تصريح صادم للمعارضة السودانية ضد المجلس العسكري

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قال تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، اليوم الثلاثاء إن المجلس العسكري الانتقالي ليس جادًا في تسليم السلطة للمدنيين.

وقال محمد ناجي الأصم المتحدث باسم التجمع: "ما نستشعره من كل تصرفات المجلس العسكري حتى اللحظة أنه غير جاد في تسليم السلطة إلى المدنيين".

وأضاف في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم "الزمن قد تطاول، ومع تطاول الزمن صلاحيات المجلس العسكري تتمدد وهذه خطورة كبيرة جدا على الثورة السودانية".

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