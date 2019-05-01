تصريح صادم للمعارضة السودانية ضد المجلس العسكري

01 مايو 2019 - 11:02 ص

قال تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، اليوم الثلاثاء إن المجلس العسكري الانتقالي ليس جادًا في تسليم السلطة للمدنيين.





وقال محمد ناجي الأصم المتحدث باسم التجمع: "ما نستشعره من كل تصرفات المجلس العسكري حتى اللحظة أنه غير جاد في تسليم السلطة إلى المدنيين".



