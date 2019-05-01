المقاولون العرب يستدرج "الداخلية" بالجبل الأخضر

01 مايو 2019 - 10:21 ص

يحل فريق الداخلية ضيفًا ثقيلا على فريق المقاولون العرب، في الرابعة والنصف مساء اليوم، باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى إطار مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى.

ويسعى عماد النحاس مدرب المقاولون للفوز بالمباراة من أجل دخول المربع الذهبي، خاصة أن المصرى لديه 46 نقطة حتى الآن، بينما يحاول علاء عبد العال الهروب من القاع، حالة الفوز على ذئاب الجبل، والقفز فى جدول ترتيب المسابقة.

ويدخل المقاولون اللقاء وهو فى المركز الخامس برصيد 43 نقطة، بينما يقع الداخلية فى المركز السابع عشر وقبل الأخير فى جدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة فقط.