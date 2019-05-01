توجيهات عليا.. تكشف مفاجأة للسعوديين

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السعودية

3 شهور

مكافاة

مكافأة تشجيعية

صدرت توجيهات عليا إلى وزارتي الخدمة المدنية والمالية في السعودية بإجراء دراسة شاملة لصرف مكافآت تشجيعية تشمل رواتب 3 أشهر، للعاملين في المجالين القانوني والشرعي المساهمين في كسب القضايا المرفوعة أمام القضاء بأحكام نهائية تحفظ المال العام.

وقدم وزيرالشئون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي، للجهات العليا مقترحًا لصرف مكافآت تشجيعية للعاملين المتميزين في الإدارات القانونية بالوزارة والأمانات والبلديات في المجالين الشرعي والقانوني لا تقل عن رواتب 3 أشهر.

وتمنح هذه المكافآت بقرار من الوزير أو من يفوضه وفق آلية وضوابط يحددها الوزير، فضلاً عن مكافآت أخرى مماثلة لمن يسهم في كسب الدعاوى المرفوعة أمام القضاء بأحكام نهائية تحفظ المال العام العيني أو النقدي، حيث صدرت توجيهات إلى وزارتي الخدمة المدنية، والمالية لإكمال اللازم، وتسلمت الوزارات الثلاث نسخة من التوجيه.


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