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تعرف على المهاجم الذى يتمنى أبو تريكة انضمامه للأهلى

الرياضة

ابوتريكة
ابوتريكة

متابعات- أمينة عبد العال

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كشف نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة عن اللاعب الذي يتمني أن ينضم لصفوف ناديه في الموسم المقبل، وهو الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري.

وقال أبوتريكة خلال قيامه بتسليم جائزة هداف الدوري القطري إلى النجم الجزائري مساء اليوم «بونجاح لاعب مميز للغاية كما أنه ليس أنانيًا».

وأضاف «مع الاحترام الشديد للسد، أتمنى أن يكون بغداد لاعبًا في النادي الأهلي المصري خلال الموسم المقبل».

وأكد أبوتريكة أن بونجاح قدم موسمًا رائعًا واستحق أن يقتنص لقب هداف الدوري القطري عن جدارة، بعدما سجل رقمًا قياسيًا من الأهداف هذا الموسم، ليصبح الهداف التاريخي للدوري القطري (39 هدفًا).

ومزح أبوتريكة مع بغداد قائلًا "لي عتاب مع بونجاح يتمثل في تسجيله 7 أهداف في مرمى العربي خلال الدور الأول»، في إشارة إلى الأهداف التي جعلت أبنائه الذين يلعبون للعربي يرفضون الاستمرار مع فريقهم".


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