الملك سلمان يصدر قرارًا خاصًا لوزير الداخلية

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وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على إنشاء جمعية خيرية باسم وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ليكون اسمها  مؤسسة عبد العزيز بن سعود بن نايف الخيرية "النايفات".

كما وجه خادم الحرمين بأن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بمراجعة مشروعي النظام الأساسي واللائحة الأساسية للمؤسسة.

جاء ذلك من باب دعم الأعمال الخيرية التي تهدف للعناية بخدمة الموروث الوطني للمملكة، وتعزز الوعي به وتغرسه في المجتمع وتشجع الشباب وتطور قدراتهم.


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