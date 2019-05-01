طائرة خاصة لنقل بعثة الزمالك إلى تونس

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أعلن رئيس نادي الزمالك، سفر بعثة الفريق الأول بالنادي إلى تونس بطائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حرصًا على عدم تعرض اللاعبين للإرهاق من السفر.

وتابع في تصريحات ببرنامج "الزمالك اليوم" مع الإعلامي خالد الغندور المذاع على قناة المحور: "هناك محاولات تُجرى حاليًا مع مسئولي ستاد بتروسبورت للحصول على موافقة بحضور 10 آلاف مشجع للمران الأخير للفريق الأبيض الذي يقام في التاسعة مساء الخميس بعد مباراة إنبي وبتروجت، لتحفيز اللاعبين وحثهم على الفوز أمام النجم".

جدير بالذكر أن مباراة الإياب انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف على مضيفه النجم الساحلى التونسي ضمن مباريات نصف نهائي الكونفدرالية.

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