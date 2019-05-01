  • الأربعاء 01 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:29 ص
بحث متقدم
ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لبرشلونة وليفربول

البغدادي

ديبلوماسي أمريكي سابق: أخشى عودة 11 سبتمبر

شاهد.. محمد صلاح ورامي مالك في حقل مجلة " تايم"

زوجة "الشريف" تداعب محمد صلاح: "بشويش عليه"

فنزويلا

مدرعة للجيش الفنزويلى تدهس المتظاهرين

كويكبات قاتلة

تفاصيل مثيرة .. ناسا تحذر من الكويكب القاتل

3 شهور مكافأة

توجيهات عليا.. تكشف مفاجأة للسعوديين

من سيربح المليون

تحريم "من سيربح المليون".. تعرف على الفتوى

مادورو

مادورو يعلن فشل المحاولة الانقلابية

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر قرارًا خاصًا لوزير الداخلية

جبالي المراغي

المراغي: "السيسي معجزة بعتهالنا ربنا من السماء"

شاهد..

حواس: "أنفقوا 10 ملايين جنيه لإدخالي السجن"

آخر الأخبار

الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الاسبق
الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الاسبق

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

السودان.. عقوبات بالسجن والغرامة لبيع الوقود بطرق غير رسمية

#

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه

#

ضبط تاجر جمع 6 ملايين جنيه من مواطنين لتوظيفها

#

موظفان ببنك زراعي يستوليان على 10 ملايين جنيه

المحور

زاهي حواس

محمد الباز

السحن

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، سرًا وصفه بالخطير عن حياته الشخصية لأول مرة على الهواء قائلاً: "تعرضت لمؤامرة كبيرة بعد 25 يناير، الناس اللي أنا عاقبتهم قبل الثورة، قدموا ضدي عشرات البلاغات، وجميعها حفظت بفضل الله".

وتابع "حواس"، خلال حواره لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مع الإعلامي محمد الباز:  "أبويا هو من أنقذني من هذه البلاغات، لأنه علمني عدم مد يدي للبشر، أو وضع إصبعي تحت ضرس أحد"، حسب وصفه.

 وأوضح أن هناك شخصًا وصفه بـ"الحقير" كان يملك أحد المحلات في أحد المتاحف، قام بإنفاق 10 ملايين جنيه، لكي يدخله السجن، وهذا بسبب إغلاقه هذا المحل، وإعداد محالات تابعة للدولة في هذا المتحف، معقبا: "ربنا أنقذني من هذا الرجل بفضل عملي بنصيحة أبويا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» صور مثيرة جديدة تنشرها رانيا يوسف من الغردقة
» تصريحات جديدة لـ"حلا شيحة" عن طليقها
» شريف مدكور: "بشكر ربنا أنه أصابني بالسرطان"
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى
» تعرف على موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة
» فنانة شهيرة: مصدومة بعد رؤية مقبرة أسرتي في مسلسل
» فنان غير محظوظ في النساء .. حبيبته قُتلت وأخته انتحرت .. وزوجته طلقها
» تعرضت للضرب .. ورفضت الزواج من أحمد زكي .. هذه قصة رغدة
» فنانة شهيرة بعد طلاقها من زوجها الفنان: مربوش ابنهم
» الفنان سمير صبري يتعرض لحادث مروع
» الكاف يعلن تطبيق تقنية "الفار" بأمم أفريقيا 2019

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان
محيى عيسى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء