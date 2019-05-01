حواس: "أنفقوا 10 ملايين جنيه لإدخالي السجن"

01 مايو 2019 - 09:11 ص

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، سرًا وصفه بالخطير عن حياته الشخصية لأول مرة على الهواء قائلاً: "تعرضت لمؤامرة كبيرة بعد 25 يناير، الناس اللي أنا عاقبتهم قبل الثورة، قدموا ضدي عشرات البلاغات، وجميعها حفظت بفضل الله".

وتابع "حواس"، خلال حواره لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مع الإعلامي محمد الباز: "أبويا هو من أنقذني من هذه البلاغات، لأنه علمني عدم مد يدي للبشر، أو وضع إصبعي تحت ضرس أحد"، حسب وصفه.

وأوضح أن هناك شخصًا وصفه بـ"الحقير" كان يملك أحد المحلات في أحد المتاحف، قام بإنفاق 10 ملايين جنيه، لكي يدخله السجن، وهذا بسبب إغلاقه هذا المحل، وإعداد محالات تابعة للدولة في هذا المتحف، معقبا: "ربنا أنقذني من هذا الرجل بفضل عملي بنصيحة أبويا".