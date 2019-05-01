وكيل رمضان صبحي يكشف مفاجآتين عن أزمته مع الأهلي

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رمضان صبحى

كشف نادر شوقي - وكيل أعمال رمضان صبحي - حقيقة أزمة الأخير مع النادي الأهلي .

وقال "شوقي" في تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد" : "قالوا إن رمضان صبحي غاضب من خصم المال ضد لاعبي الأهلي بعد مباراة صنداونز ولذلك ادعى الإصابة وهذا غير حقيقي".

وأضاف: "النادي الأهلي ملتزم مع لاعبيه في مستحقاتهم ومن يقول ذلك يفتعل الأزمة".

وتابع: "رمضان صبحي كان مصابا بالفعل وكان مسافرا لألمانيا لمعرفة طبيعة إصابته لكن الأهلي طلب عدم سفره لاحتياجه لخدماته ووافقنا على عدم سفره .. نعم اللاعب يضحي حين يلعب مصابا لكنها تضحية بسيطة لأن الإصابة ليست خطيرة ولن أسمح له أن يعرض نفسه للخطر".

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