الفخرانى يعتذر لـ"زاهى حواس" على الهواء

01 مايو 2019 - 08:12 ص

اعتذر الفنان يحيى الفخراني، للدكتور زاهي حواس، على الهواء، قائلًا: "أنا محرج جدًا من المداخلة، لأني كنت عزمت الدكتور زاهي حواس علي المسرح يوم الخميس الماضي، وتم إلغاء الحفل بسبب التجهيزات والإعداد لشهر رمضان".



وأضاف الفخراني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور": "أنا بقول للدكتور زاهي حواس، يشرفني في المسرح يوم الجمعة 17 مايو أول عرض في رمضان".



وتابع الفخراني قائلاً: "العزومة دي هتكون جديدة لأن دائما المسرح بيقفل في رمضان".