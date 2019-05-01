فتوى جديد لـ"آمنة نصير" بشأن عيد العمال

01 مايو 2019 - 08:07 ص



أفتت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، بجواز جمع صلاتي الظهر والعصر معًا لقضاء حوائج الناس قائلة: "إن العمل عبادة لا يقل عن أداء الصلاة، ولا يجوز أننا نركن أصحاب المصلحة من أجل الصلاة، فمن يعرف الإسلام يجوز تأخير صلاة الظهر لساعة أو جمعها مع العصر من أجل قضاء مصالح العباد".



وأضافت نصير خلال مداخلة لبرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن تعطيل الناس تصرف غير لائق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل اليد التي تعمل، وقال إنها يد يحبها الله ورسوله.



وأكدت أستاذة الفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، أنه يجوز تأخير صلاة الظهر أو جمعها مع العصر حتى لا يتم تعطيل مصالح الناس، موجهة دعوة لكل العمال قائلًة: "العمل عبادة لا يقل عن الصلاة، ويا عمال مصر أخلصوا في عملكم ولا تؤخروا مصالح الناس.

