  • الأربعاء 01 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:18 م
بحث متقدم
كاف

القصة الكاملة لأزمة تذاكر أمم أفريقيا

الصراصير السوداء

صراصير تهاجم المسجد الأقصى

قناة السويس

قناة السويس تحقق رقماً قياسياً.. تعرف عليه

نجوم المصارعة

حدث كبير بالسعودية.. الشهر المقبل

اعتقال مؤسس ويكيليكس

حكم جديد ضد مؤسس "ويكيليكس"

انتحار قاضي

بث مباشر.. لانتحار قاضٍ عراقي على الهواء

الشاب

القبض على شاب تسلق الهرم وألقي حجارة على الزائرين

برشلونة

"حرب شوارع" بين جماهير ليفربول وبرشلونة قبل "الموقعة" المرتقبة

البنك الدولي

البنك الدولي يزف بشرى سارة لمصر

شيماء إسماعيل

فيديو حطم رقمًا قياسيًا.. مسلمة أمريكية تحدت "معادين للإسلام"

فتوى جديد لـ"آمنة نصير" بشأن عيد العمال

آخر الأخبار

آمنة نصير
آمنة نصير

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تامر أمين: "بلاش يا حكومة"

#

تامر أمين يدعو لإلغاء إجازة عيد العمال لهذا السبب

#

الإعلام والتنمية المستدامة.. كتاب جديد لـ"هويدا مصطفى"

#

تامر أمين: " عايزين نجني الثمار يا ريس "

السعودية

مشروع

النووي الإسرائيلي

معاهدات


أفتت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، بجواز جمع صلاتي الظهر والعصر معًا لقضاء حوائج الناس قائلة: "إن العمل عبادة لا يقل عن أداء الصلاة، ولا يجوز أننا نركن أصحاب المصلحة من أجل الصلاة، فمن يعرف الإسلام يجوز تأخير صلاة الظهر لساعة أو جمعها مع العصر من أجل قضاء مصالح العباد".

وأضافت نصير خلال مداخلة لبرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن تعطيل الناس تصرف غير لائق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل اليد التي تعمل، وقال إنها يد يحبها الله ورسوله.

وأكدت أستاذة الفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، أنه يجوز تأخير صلاة الظهر أو جمعها مع العصر حتى لا يتم تعطيل مصالح الناس، موجهة دعوة لكل العمال قائلًة: "العمل عبادة لا يقل عن الصلاة، ويا عمال مصر أخلصوا في عملكم ولا تؤخروا مصالح الناس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الباز: "إيه جاب الحجاب للفراعنة.. عيب اختشوا"
» "يوسف الشريف" ينشر صورته مع بيكيه
» تراجع 1.7 مليون شخص عن الإشتراك بالإنترنت
» احذر.. الجمبري يحتوى على كوكايين
» كيف بدأ الاحتفال بعيد العمال ولماذا 1 مايو
» الأرصاد: أمطار وعواصف ترابية بشهر رمضان
» ما لا تعرفه عن "ناروهيتو" إمبراطور اليابان الجديد
» صور مثيرة جديدة تنشرها رانيا يوسف من الغردقة
» تصريحات جديدة لـ"حلا شيحة" عن طليقها
» شريف مدكور: "بشكر ربنا أنه أصابني بالسرطان"
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان
محيى عيسى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء