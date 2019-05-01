» فنانة شهيرة بعد طلاقها من زوجها الفنان: مربوش ابنهم

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سارة نخلة

أحمد عبدالله محمود

شنت الفنانة السورية سارة نخلة هجومًا شرسا على طليقها الفنان أحمد عبدالله محمود ، وذلك بكلمات قاسية كتبتها عبر حسابها بـ"فيس بوك".

وقالت "سارة" في تدوينة : ""بما إن إحنا بأيام مفترجة، حابة أقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيك على الملأ، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل راجل بيمرمط مراته عشان يطلقها، حسبنا الله ونعم الوكيل بكل راجل ما بيخرجش من الجواز بالمعروف، حسبنا الله ونعم الوكيل بكل أم وأب معرفوش يربوا ابنهم إنه يتقي ربنا في بنات الناس وما يضربهاش ولا يقل منها ويحترمها ولا يذلها، حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل".

وأضافت سارة: "أقسم بالله وحيات ربنا ما زعلانة وكدا كدا أنا هتطلق وأنا واثقة بربنا وواثقة بالقضاء المصري العادل اللي هينصفني قريب جدًا بإذن الله تعالى، وهشوف ورقة طلاقي قريب جدًا جدًا، راح الكتير وفاضل القليل بإذنك يارب، أنا سايبة الملاك يفرد جناحاته براحته عشان لما هتكلم ما بحبش حد يقاطعني".



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