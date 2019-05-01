بغداد بو نجاح يرد على دعوة "أبو تريكة" لانضمامه للأهلي

01 مايو 2019 - 06:54 ص

رد الجزائري بغداد بو نجاح على دعوة الأسطورة محمد أبو تريكة لانضمامه للأهلي أثناء تسليمه جائزة هداف الدوري القطري.



وعقب تسلمه جائزة الهداف، قال بونجاح : "حديث أبو تريكة عني شرف كبير" حسب "في الجول".



وتابع "في كرة القدم كل شيء ممكن، من الممكن أن تلعب اليوم في فريق وغدا في فريق آخر".

واستدرك "لا أستطيع أن أقول إذا كنت سأذهب للأهلي أم سأستمر مع السد، لكنني أشعر بالراحة مع نادي السد".

ثم أضاف "الأهلي ناد كبير والأول عربيا ويمتلك جماهيرية كبيرة، لكن أنا ملتزم بعقدي الممتد مع نادي السد وأشعر بالراحة".

يذكر أن نادي السد جدد مؤخرا عقد النجم الجزائري صاحب الـ27 عاما ليمتد حتى 2024.

وتوج بونجاح بجائزة هداف الدوري القطري بعدما سجل 39 هدفا في 22 مباراة، ليكتب رقما قياسيا.