بكري يكشف عن عبارة قالها السيسي أمس "لخصت المشهد"

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السيسي

بكري

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري عن عبارة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في عيد العمال ، مؤكدًا أنها "لخصت المشهد" حسب تعبيره.

وقال "بكري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "عبارة قصيره قالها الرئيس السيسي في احتفال عيد العمال اختصر بها المشهد كله (لقد جبرتم بخاطري ) وأنا اقول لك ، لقد جبرت أنت بخاطرنا جميعا عندما أنقذت الوطن من حكم الجماعة الإرهابية التي طغت وتكبرت وأفسدت في الأرض ، جبرت بخاطرنا ، عندما أنقذت البلاد من حرب أهلية طاحنه ".

وأضاف: "جبرت بخاطرنا عندما بعثت فينا الأمل بعد سنوات من الفوضي وسعي من قوي التآمر في الداخل والخارج لتفتيت الوطن وتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد علي أراضيه".

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