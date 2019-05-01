الأمم المتحدة: هذا هو موعد تشكيل اللجنة الدستورية بسوريا

01 مايو 2019 - 12:34 ص

توقع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، الثلاثاء، أن يتم الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا قبل نهاية الصيف المقبل.



وقال في تصريحات للصحفيين، عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن الخاصة حول سوريا، "ما أريده الآن هو إيجاد مجموعة دولية تأتي معا، وتكون ملتزمة بالمضي قدما نحو عملية جنيف".



وأوضح بيدرسون، أنه في مرحلة مبكرة بشأن تشكيل هذا المنتدى، ورفض الإجابة عن أسئلة الصحفيين حول الدول التي يسعى لضمها إليه.



وأضاف أنه أبلغ أعضاء المجلس، بأنه يعمل حاليا على خمسة محاور أساسية هي، تعميق الحوار بين النظام والمعارضة، وتوسيع التواصل مع كافة أطياف المجتمع السوري، إضافة إلى بحث ملف المعتقلين والمختفين قسريا.

