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تعليق ناري لـ تامر أمين على مسلسلات رمضان

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تامر أمين
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عقب الإعلامي تامر أمين، على بيان المجلس الأعلى للإعلام الخاص بعقوبات ضبط القيم في مسلسلات وبرامج وإعلانات شهر رمضان، قائلًا: "قد أعذر من أنذر".
وأضاف "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الثلاثاء: "البعض بيكون قاصد يقبح في رمضان، بيكونوا قاصدين نشر الإحلال والعري والإيحاءات الجنسية في رمضان، وكأنه نوع من العند".
ووجه رسالة للمخرجين، قائلًا: "مش لازم نشوف مشهد الاغتصاب أو المشاهد الجنسية، اكتفوا بإشارة راقية باحترام".
وناشد الإعلامي، المجلس الأعلى للإعلام، بأن هذا البيان يسري في رمضان وفي غير رمضان؛ لأنه قواعد عامة لفن والدراما والإعلانات والبرامج التليفزيونية في رمضان وغير رمضان، معلقًا: "رب رمضان هو رب كل الشهور".


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