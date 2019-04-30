إخواني منشق يفجر مفاجأة مدوية عن أسرة محمد مرسي

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المصريون ـ متابعات

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كشف القيادي الإخواني المنشق، إبراهيم ربيع، تفاصيل خطيرة عن الأموال التي ترسلها قطر لقيادات جماعة الإخوان المحبوسين، وعلى رأسهم الرئيس المعزول، محمد مرسي.
وقال «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد، إن قطر ترسل لـ «مرسي» 600 ألف جنيه كل ستة أشهر، بمعدل 100 ألف جنيه شهريًا.
وأوضح القيادي الإخواني المنشق أن قطر ترسل كذلك مبلغ 250 ألف جنيه شهريا للقيادي الإخواني المحبوس خيرت الشاطر، وأيضًا 100 ألف جنيه لـ«رشاد البيومي»، ومبالغ أخرى تتراوح بين 60 ألفا و70 ألفا للقيادات الإخوانية المحبوسة، متابعا: «هذه معلومات أنا مسؤول عنها».
وأكد ربيع أن اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لاعتبار الإخوان جماعة إرهابية يؤثر على وصول هذه الأموال إلى مصر، بعد خضوها للتتبع والمراقبة، لافتا إلى ضرورة صدور تشريع من مجلس النواب لتجريم الانتماء والتعاطف مع الإخوان، حتى يتم تطهير مصر من الوباء الذي هو أكثر خطورة من السرطان، متابعا: «لو فاقت مصر من الإخوان ستتقدم بسرعة البرق».


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