  • الأربعاء 01 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:03 ص
بحث متقدم
الرئيس المعزول محمد مرسي

إخواني منشق يفجر مفاجأة مدوية عن أسرة محمد مرسي

الطالبة مريم

والد ضحية العنصرية يكشف تفاصيل مثيرة عن التحقيقات

السيسي ومبارك

"هذا ما فعله مبارك مع الإخوان ورفضه السيسي"

أشرف زكي

بيان ناري لنقيب الممثلين بشأن مسلسلات رمضان

زواج

الزواج الرقمي.. فوائد قوم عند قوم خسائر

الاخوان

رد فعل مفاجئ لـ«الإخوان» على اعتزام «ترامب» تصنيفها «إرهابية»

اتصال (أرشيفية)

ضحايا شركات المحمول.. من ينقذ المصريين؟

ابوتريكة

«أبوتريكة»: جزائري وراء رحيل أبنائي من «العربي»

محكمة الأسرة

عرب وأجانب فى محاكم الأسرة لـ«خلع المصريين»

محمد صلاح

داعية: محمد صلاح انحرف ويقوم بحركات وثنية

مستشار ترامب السابق يكشف:

علاقة زيارة السيسي لأمريكا بتصنيف الإخوان "إرهابية"

الحياة السياسية

السيسي وترامب
السيسي وترامب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تامر أمين: "ولسه هيفجروا تاني "

#

دبلوماسي سابق: علاقة السيسي وترامب قائمة على الاحترام

#

«السيسي وقّع على شهادة محو الإخوان من الوجود»

#

أول تعليق للسعودية على تصنيف«حزب الله» كمنظمة إرهابية

قال الدكتور وليد فارس المستشار السياسي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارة ترامب كانت مصممة على وضع الإخوان كمنظمة إرهابية منذ الحملة الانتخابية ولكن هناك بعض الأمور التي حدثت أدت إلى منعه من التصنيف. 
وأضاف "فارس" - في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" - أن زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لها أثر في اتجاه الرئيس الأمريكي ترامب لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، مشيرا إلى أن تصنيف الإخوان مباشرة كقرار تنفيذي من الرئيس الأمريكي أسهل من استصدار القرار من الكونجرس الذي سيكون فيه صعوبات.
وتابع أن البيت الأبيض ووزير الخارجية يؤيدون هذا التصنيف بشكل أقرب من الرئيس أوباما الذي كان يريد شراكة مع الإخوان الإرهابية.



 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أخيرًا ستعرف من يراقب صفحتك في صمت على "الفيسبوك"
» هذا هو موعد بدء تحصيل المستحقات المالية الكترونيًا
» ترامب ينتقد أوروبا بسبب "داعش" سوريا
» كمبوندات المقابر.. بيزنس الأموات
» تقرير: 13 مليون طفل أمريكي تحت خط الفقر
» يورجن كلوب: برشلونة ليس ميسي فقط
» جمع ديّة 33 مليون دولار للإفراج عن ضابط بالكويت
» فيديو.. سر بكاء السعودية المتهمة بالترويج لـ «الشذوذ»
» مؤتمر صحفي لـ«إبراهيم سعيد» للإعلان عن مشروع جديد
» عايدة تصرخ: «جوزى هيودينى مستشفى المجانين»
» «كردي» رئيسًا لبعثة المنتخب بـ«أوزباكستان»

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:45 ص

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان
محيى عيسى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء