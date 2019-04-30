"هذا ما فعله مبارك مع الإخوان ورفضه السيسي"

30 أبريل 2019 - 11:10 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يترك الإخوان مثلما فعل من قبله الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، قائلا: «الرئيس السيسي لم يترك الإخوان تحت أي ضغط، لأن انتشارهم على مدى 90 سنة ماضية جاء بمساهمة من الجميع، بينما اتخذ الرئيس قراره بعدم التفاوض لوجود الإخوان على حساب البلد».