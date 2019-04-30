"هذا ما فعله مبارك مع الإخوان ورفضه السيسي"

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يترك الإخوان مثلما فعل من قبله الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، قائلا: «الرئيس السيسي لم يترك الإخوان تحت أي ضغط، لأن انتشارهم على مدى 90 سنة ماضية جاء بمساهمة من الجميع، بينما اتخذ الرئيس قراره بعدم التفاوض لوجود الإخوان على حساب البلد».
وأكد موسى أن الرئيس السيسي يعلم خطورة الإخوان، لدراسته ذلك في بحث تاريخي بأمريكا عام 2006، متابعا: «السيسي تابعهم معلوماتيا منذ 2011، وعلم جيدا نتيجة استمرارهم في المشهد، لكن القوات المسلحة تعاملت معهم بشرف، رغم إن الجماعة معندهاش شرف».


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