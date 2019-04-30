بيان ناري لنقيب الممثلين بشأن مسلسلات رمضان

30 أبريل 2019 - 10:10 م

وجه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، رسالة إلى جميع المشاركين في مسلسلات شهر رمضان 2019، بأنه لن يتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شركة إنتاج، أو ضد أي ممثل أو أي شخص خالف قانون النقابة.

