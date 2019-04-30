بيان ناري لنقيب الممثلين بشأن مسلسلات رمضان

وجه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، رسالة إلى جميع المشاركين في مسلسلات شهر رمضان 2019، بأنه لن يتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شركة إنتاج، أو ضد أي ممثل أو أي شخص خالف قانون النقابة.
وأضاف نقيب المهن التمثيلية، في بيان صحفي له، يوم الثلاثاء، أنه ذهب إلى جميع شركات الإنتاج ومعه مجلس النقابة، وجلس معهم للحديث عن الأزمات والمخالفات التي يقوم بها البعض.
وتابع زكي: "لذلك أردت أن أوجه رسالة أحذر فيها أن من لم يحترم قانون النقابة ويتطاول على هيبتها سوف يقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده".