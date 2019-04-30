» ترامب ينتقد أوروبا بسبب "داعش" سوريا

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اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، الدول الأوروبية بعدم المساعدة في حل أزمة مواطنيها المعتقلين بسبب انضمامهم لتنظيم "داعش" في سوريا.
وقال ترامب، في تغريدة عبر "تويتر": "الدول الأوروبية لا تساعد على الإطلاق، رغم أن هذا يصب كثيرا في مصلحتها".
وأضاف: "إنها (الدول) ترفض استعادة المعتقلين".
وتابع: "يوجد 1800 سجين من داعش احتجزوا رهائن خلال معاركنا الأخيرة للقضاء على (تنظيم) الدولة بنسبة 100% في سوريا".
وطلب ترامب من الدول الأوروبية، في فبراير/شباط الماضي، استعادة مواطنيها، الذين انضموا لـ"داعش" واعتقلتهم القوات المتحالفة مع واشنطن في سوريا.
وحذر ترامب في تغريدة حينها من "خطورة إطلاق سراحهم وعودتهم سرا إلى بلادهم".
وتقود الولايات المتحدة، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، تحالفا عسكريا دوليا لمحاربة "داعش"، بعد أن استولى في ذلك العام على أراضٍ واسعة في الجارتين سوريا والعراق، قبل أن يفقد معظمها. 

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