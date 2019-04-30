» ترامب ينتقد أوروبا بسبب "داعش" سوريا

30 أبريل 2019 - 11:19 م

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، الدول الأوروبية بعدم المساعدة في حل أزمة مواطنيها المعتقلين بسبب انضمامهم لتنظيم "داعش" في سوريا.



وقال ترامب، في تغريدة عبر "تويتر": "الدول الأوروبية لا تساعد على الإطلاق، رغم أن هذا يصب كثيرا في مصلحتها".



وأضاف: "إنها (الدول) ترفض استعادة المعتقلين".



وتابع: "يوجد 1800 سجين من داعش احتجزوا رهائن خلال معاركنا الأخيرة للقضاء على (تنظيم) الدولة بنسبة 100% في سوريا".



وطلب ترامب من الدول الأوروبية، في فبراير/شباط الماضي، استعادة مواطنيها، الذين انضموا لـ"داعش" واعتقلتهم القوات المتحالفة مع واشنطن في سوريا.



وحذر ترامب في تغريدة حينها من "خطورة إطلاق سراحهم وعودتهم سرا إلى بلادهم".

