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تقرير: 13 مليون طفل أمريكي تحت خط الفقر

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أمريكا
أمريكا

المصريون ووكالات

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كشف تقرير لصندوق الدفاع عن الأطفال (منظمة أمريكية غير حكومية)، الثلاثاء، أن حوالي 13 مليون طفل أمريكي يعيشون تحت خط الفقر في البلاد.
وأوضح تقرير المنظمة، التي تعنى بحقوق الأطفال، أن 12 مليون و800 ألف طفل أمريكي، أي أن طفلا واحدا من بين كل 5 أطفال أمريكيين يعيشون في منازل يقل دخلها عن مستوى خط الفقر.
ودعا الصندوق الحكومة الأمريكية إلى مضاعفة الحد الأدنى للأجور في البلاد، وزيادة الإعانات المالية المخصصة للإسكان.
وأظهر التقرير أن الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر معرضون للتشرد والعنف، وأن اثنين من كل 3 أطفال هم من الأمريكيين السود.
وأشار التقرير أن رفع الحكومة الأمريكية للحد الأدنى للأجور من 7.25 دولار للساعة الواحدة، إلى 15 دولارا خلال 5 سنوات، ومنح الإعفاءات الضريبية ومنح المساعدات المالية، سيساهم في خفض أعداد الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من النصف. 

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