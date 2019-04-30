كوريا الشمالية تحذّر واشنطن من "عواقب غير مرغوب فيها"

30 أبريل 2019 - 11:15 م

حذّرت مسؤولة بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، الثلاثاء، الولايات المتحدة من "عواقب غير مرغوب فيها"، ما لم تغير موقفها بشأن نزع سلاح بيونغ يانغ النووي.جاء ذلك في تصريحات النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.



وقالت تشوي: "لا تزال كوريا الشمالية ملتزمة بنزع السلاح النووي، وسوف تقوم به في الوقت المناسب. ولكن لن يكون ذلك ممكنا إلا إذا قامت الولايات المتحدة بتغيير طريقة حسابها الحالية وتعيد تأسيس موقفها".

ولم تشر تشوي إلى ما تعنيه بتغيير موقف واشنطن تجاه نزع السلاح النووي، أو ما تقصده بالعواقب غير المرغوب فيها.

تأتي تصريحات تشوي، بعد مقابلة لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو مع شبكة "سي بي إس"، الأربعاء الماضي، قال فيها إن الولايات المتحدة "ستغير نهجها"، إذا لم تنجح محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية.

وقالت تشوي، الشهر الماضي، إن بلادها تعيد التفكير فيما إذا كانت ستواصل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

وأضافت، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، سيقرر قريبًا ما إذا كانت سيواصل الحوار ووقف التجارب النووية والصاروخية، حسب المصدر نفسه.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي مرتين، الأولى في هانوي في فبراير/ شباط الماضي، والثانية في سنغافورة في يونيو/حزيران، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق لرفع العقوبات مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية.