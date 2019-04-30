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المقاصة يوقف انتصارات بيراميدز في الدوري بتعادل قاتل

الرياضة

بيراميدز
بيراميدز

المصريون ووكالات

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أوقف فريق مصر المقاصة، الثلاثاء، سلسلة انتصارات فريق بيراميدز التي امتدت لست مباريات متتالية في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
واقتنص المقاصة التعادل من ضيفه بيراميدز بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين للمسابقة المحلية.
تقدم بيراميدز بهدف عن طريق عبد الله السعيد في الدقيقة 29 من زمن اللقاء.
وعاد مصر المقاصة ليتعادل في وقت قاتل بهدف عبر الغاني جون أنتوي في الدقيقة 86 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة، يحتل بيراميدز صدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي.
فيما يحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 42 نقطة.
ويعد الأهلي (حامل اللقب) أكثر الفرق تتويجًا ببطولة الدوري المصري بإجمالي 40 لقبا، يليه الزمالك بإجمالي 12 لقبا. 

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