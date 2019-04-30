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بولتون يدعو وزير دفاع فنزويلا إلى خلع الرئيس مادورو

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مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

المصريون ووكالات

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دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، إلى خلع الرئيس نيكولاس مادورو.
وقال بولتون في تغريدة عبر حسابه على تويتر موجها حديثه إلى وزير الدفاع: "إنها فرصتك الأخيرة، عليك أن تقبل عفو الرئيس المؤقت (خوان) غوايدو، وحماية الدستور".
وتباع: "قم بإقصاء مادورو وسنرفعك من قائمة العقوبات".
وأردف: "ابق مع مادورو وستغرق بك السفينة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، ظهر زعيم المعارضة خوان غوايدو، في مقطع مصور إلى جانب جنود مدججين بالسلاح، يدعو الفنزويليين للنزول للشوارع والإطاحة بالرئيس مادورو.
وكان إلى جوار غوايدو القيادي الكبير بالمعارضة، ليوبولدو لوبيز، عند قاعدة جوية بكاراكاس.
وعقب ذلك، أعلن نائب مادورو، وزير الاتصال والإعلام، خورخي رودريغيز، أن مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة تحاول تنفيذ انقلاب، مؤكدا أن الجهود متواصلة لإحباط هذه المحاولة.
وقالت وسائل إعلام غربية إن قوات الأمن الفنزويلية أطلقت الغاز المسيل للدموع على غوايدو أثناء تجمعه مع عدة رجال يرتدون الزي العسكري قرب قاعدة للقوات الجوية في كاراكاس. -

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