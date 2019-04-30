  • الأربعاء 01 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:05 ص
بحث متقدم
الرئيس المعزول محمد مرسي

إخواني منشق يفجر مفاجأة مدوية عن أسرة محمد مرسي

الطالبة مريم

والد ضحية العنصرية يكشف تفاصيل مثيرة عن التحقيقات

السيسي ومبارك

"هذا ما فعله مبارك مع الإخوان ورفضه السيسي"

أشرف زكي

بيان ناري لنقيب الممثلين بشأن مسلسلات رمضان

زواج

الزواج الرقمي.. فوائد قوم عند قوم خسائر

الاخوان

رد فعل مفاجئ لـ«الإخوان» على اعتزام «ترامب» تصنيفها «إرهابية»

اتصال (أرشيفية)

ضحايا شركات المحمول.. من ينقذ المصريين؟

ابوتريكة

«أبوتريكة»: جزائري وراء رحيل أبنائي من «العربي»

محكمة الأسرة

عرب وأجانب فى محاكم الأسرة لـ«خلع المصريين»

محمد صلاح

داعية: محمد صلاح انحرف ويقوم بحركات وثنية

في 24 ساعة..

جمع ديّة 33 مليون دولار للإفراج عن ضابط بالكويت

آخر الأخبار

الكويت
الكويت

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة: تخصيص 26.5مليون دولار مساعدات للسودان

#

مكافأة خيالية مقابل معلومات عن تواجد "البغدادي"

#

مقتل مطرب شهير بطلق ناري .. وهذا آخر ما كتبه

#

3 تحالفات عالمية تتنافس لإنشاء ميناء جاف بـ6 أكتوبر

جمعت حملة أطلقتها قبيلة العوازم الكويتية ديّة بقيمة 10 ملايين دينار كويتي (33 مليون دولار)، للإفراج عن الضابط خالد نقا العازمي، المُدان بقتل الإعلامية هداية سلطان السالم، عام 2001.
وقال العضو السابق في مجلس الأمة (البرلمان)، بدر الداهوم، في حسابه بـ"تويتر" الثلاثاء: "الحمد لله الذي تتم بعمته الصالحات تم اكتمال مبلغ الدية 10 ملايين المطلوبة للعفو عن خالد نقا".
وكانت "مبرة العوازم الخيرية"، المُشرفة على جمع الديّة، أطلقت صباح الإثنين، حملة للتبرع، وأعلنت عن رابط إلكتروني لها، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
وشهدت الحملة تجاوبا واسعا وسريعا، بعد قبول ورثة هداية السالم بدية عشرة ملايين دينار، مُقابل تنازلهم عن حقهم والاكتفاء بالمُدة التي قضاها القاتل في السجن.
وكانت هداية السالم مُقربة من الأسرة الحاكمة وإحدى أبرز المُطالبات بحقوق المرأة السياسية في الكويت.
وقُتلت هداية بست رصاصات أطلقها عليها العازمي، عام 2001، بينما كانت داخل سيارتها المتوقفة عند إشارة مرورية في شارع دمشق بالعاصمة.
وأفاد العازمي بأنه قتلها بسبب ما قال إنه مقال كتبته في مجلة "المجالس" مسّت فيه شرف فتيات عشيرة العوازم، التي ينحدر منها.
وأدانت محكمة الجنايات، في فبراير/شباط 2002، العازمي بقتل هداية السالم، وحكمت عليه بالإعدام شنقا، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف، قبل أن تخفف محكمة التمييز الحكم إلى السجن المؤبد. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أخيرًا ستعرف من يراقب صفحتك في صمت على "الفيسبوك"
» هذا هو موعد بدء تحصيل المستحقات المالية الكترونيًا
» ترامب ينتقد أوروبا بسبب "داعش" سوريا
» كمبوندات المقابر.. بيزنس الأموات
» تقرير: 13 مليون طفل أمريكي تحت خط الفقر
» يورجن كلوب: برشلونة ليس ميسي فقط
» جمع ديّة 33 مليون دولار للإفراج عن ضابط بالكويت
» فيديو.. سر بكاء السعودية المتهمة بالترويج لـ «الشذوذ»
» مؤتمر صحفي لـ«إبراهيم سعيد» للإعلان عن مشروع جديد
» عايدة تصرخ: «جوزى هيودينى مستشفى المجانين»
» «كردي» رئيسًا لبعثة المنتخب بـ«أوزباكستان»

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:45 ص

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان
محيى عيسى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء