30 أبريل 2019 - 09:20 م

ختام الدورة الرياضية لقطاعات الجامعات المصرية لخماسيات كرة القدم وتنس الطاولة وألعاب القوي للطلاب المصريين والوافدين

تحت رعاية:

- الأستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الأستاذ الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضي.

وتحت إشراف:

- الأستاذ الدكتور/ صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الأستاذ الدكتور/ هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الإدارة المركزية للطلبة الوافدين.

- الأستاذ الدكتور/ عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الأستاذ الدكتور/ تامر عناني، المدير الإداري للإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الكابتن/ بهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

- الدكتور/ أحمد عبد ربه، مدير إدارة النشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة.

حيث أختتمت أمس 2019/4/29 فعاليات بطولة وطن في مسابقات كرة القدم الخماسي طلبه وتنس الطاولة وألعاب القوي طلبه و طالبات والتي أقيمت فعاليات البطولة بالصاله المغطاة بإستاد القاهرة الدولي وبمركز شباب الجزيرة وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والمتمثلة في الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والإدارة المركزية للطلبه الوافدين.

حيث بدأت المنافسات من الساعه 9 صباحا وإنتهت الساعه 2 ظهرا وقد أسفرت النتائج النهائية عن الآتي:

** بطولة كرة القدم الخماسي:

- المركز الأول: جامعة المنصورة.

- المركز الثاني: التعليم العالي.

- المركز الثالث: جامعة بني سويف.

- المركز الرابع: جامعة حلوان.

** بطولة تنس الطاولة:

* بطولة فردي طلبه:

- المركز الأول: الطالب/ عبد الرحمن مصطفي

( التعليم العالي )

- الركز الثاني: الطالب/ عصام هلال سيد

( جامعة الأزهر )

- الركز الثالث: الطالب/ المعتصم بالله عبد

الرحمن. ( العربيه المفتوحه )

- المركز الرابع: الطالب/ عبد الله شريف

( جامعة الإسكندرية )

* بطولة فردي طالبات:

- المركز الأول: الطالبه/ مريم هشام

( الأكاديمية العربية )

- المركز الثاني: الطالبه/ روان علاء صالح

( جامعة الإسكندرية )

- المركز الثالث: الطالبة/ ريم محمد الموافي

( جامعة الزقازيق )

- المركز الرابع: الطالبة/ آيه الله محمود

( جامعة حلوان )

* بطولة الزوجي المختلط:

- المركز الأول: عبد الله شريف + روان صالح

( جامعة الإسكندرية )

- المركز الثاني: مصطفي محمد-ريم موافي

( جامعة الزقازيق )

- المركز الثالث: عبد الرحمن أشرف-آيه الله محمود. ( جامعة حلوان )

- المركز الرابع: محمود عامر-ساره محمد

( جامعة السويس )

** بطولة العاب القوي:

* بطولة 100م طلبه:

- المركز الأول: مصطفي حسين الصغير

( جامعة حلوان)

* بطولة 100م طالبات:

- المركز الأول: مريم محمد أمين

( الجامعه الأمريكية )

* بطولة 800م طلبه:

- المركز الأول: أحمد محمد سعد

( جامعة حلوان )

* بطولة 800م طالبات:

- المركز الأول: إيمان منصور

( جامعة طنطا )

* بطولة وثب طويل طالبات:

- المركز الأول: إسراء محمد سمير

( جامعة حلوان )

* بطولة وثب طويل طالبات:

- المركز الأول: ماريهان محمد أحمد

( جامعة المنصورة )

* بطولة رمي المجله طلبه:

- المركز الأول: محمد مجدي حمزه

( الجامعه الكندية )

هذا وقد تم تهنئة وتوزيع الكؤوس والميداليات علي الجامعات والطلبة الفائزين بجميع مسابقات البطولة وتقديم التهنئة للفائزين وحظ سعيد لما لم يحالفهم الفوز بالبطولة وقد لامست اللجنة المنظمة للبطولة الشعور الدائم بالحب والتعاون والمرح بين جميع المتسابقين في مختلف البطولات.