«أبوتريكة»: جزائري وراء رحيل أبنائي من «العربي»

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بونجاح

أبدى النجم محمد أبو تريكة، صانع ألعاب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، رغبته في انتقال بغداد بونجاح مهاجم السد القطري والمنتخب الجزائري، إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد أبوتريكة، خلال قيامه بتسليم جائزة هداف الدوري القطري إلى المهاجم الجزائري مساء اليوم الأحد، أن بونجاح لاعب مميز للغاية يتميز بقدرته على التسجيل من أنصاف الفرص، بالإضافة لعدم الأنانية، قائلا: "مع الاحترام الشديد للسد، أتمنى أن يكون بغداد لاعبًا في النادي الأهلي المصري خلال الموسم المقبل".

وأكد أبوتريكة أن بونجاح قدم موسما رائعا واستحق أن يقتنص لقب هداف الدوري القطري عن جدارة، بعدما سجل رقما قياسيا من الأهداف هذا الموسم، ليصبح الهداف التاريخي للدوري القطري برصيد 39 هدفا، مداعبا المهاجم الجزائري "لي عتاب مع بونجاح يتمثل في تسجيله 7 أهداف في مرمى العربي خلال الدور الأول"، في إشارة إلى الأهداف التي جعلت أبناءه الذين يلعبون للعربي يرفضون الاستمرار مع فريقهم.

ووجه نجم المنتخب المصري السابق، الشكر لنادي السد والاتحاد القطري لكرة القدم، على دعوته لحضور حفل جائزة هداف الدوري القطري، متمنيا التوفيق للسد وباقي الأندية العربية من أجل استعادة لقب دوري أبطال آسيا.

وحصد النجم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم وهداف نادي السد القطري، جائزة منصور مفتاح، أفضل هداف في الدوري القطري لكرة القدم، بعد تسجيله رقما قياسيا مع ناديه محليا، وكذلك مع المنتخب الجزائري، حيث أنهى عام 2018 على رأس قائمة الهدافين على مستوى العالم، متفوقاً على العديد من النجوم الكبار على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسجل بونجاح 39 هدفاً خلال الموسم المنتهي بدوري نجوم قطر لكرة القدم، خلال 22 مباراة شارك فيها، من أصل 100 هدف سجلها فريقه السد، مبتعدا بفارق 13 هدفا عن صاحب المركز الثاني في قائمة الهدافين زميله في نادي السد القطري أكرم عفيف، والمغربي يوسف العربي لاعب الدحيل.

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